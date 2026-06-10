Zürich - Die Schweizer Asset Manager haben die verwalteten Vermögen im vergangenen Jahr erneut gesteigert. Gleichzeitig nimmt aber der Margendruck weiter zu. Die Schweizer Asset-Management-Industrie steigerte die Vermögen 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 3,73 Billionen Franken und erreichte damit einen neuen Höchststand, wie die Asset Management Association Switzerland (AMAS) am Mittwoch mitteilte. Damit sei die Position als drittgrösster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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