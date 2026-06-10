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Asset Standard
10.06.2026 09:30 Uhr
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Pictet: Barometer Juni 2026

Juni 2026 -

Weltweit steigen die Unternehmensgewinne in bemerkenswertem Tempo. Das dürfte die Aktienrally mittelfristig aufrechterhalten.

Asset-Allocation: Aktien aufgrund des starken Anstiegs der Gewinne übergewichtet

Überall auf der Welt sind die Unternehmen gerade im Gewinnmodus. Das scheint schwer mit der Tatsache zu vereinbaren zu sein, dass die USA und der Iran nach wie vor in einem brüchigen Waffenstillstand feststecken - und auch mit dem Anstieg der Energiepreise und der Inflation. Doch die Zahlen sprechen für sich. Unsere Berechnungen zeigen, dass die Unternehmensgewinne pro Aktie im Durchschnitt die Konsensprognosen so deutlich übertreffen wie seit über vier Jahren nicht mehr, und die Analysten haben ihre Gewinnschätzungen so schnell nach oben korrigiert wie zuletzt 2004 (siehe Abb. 2). Auch um die Umsätze der Unternehmen ist es sehr gut bestellt. In einem Muster, das sich durch alle im MSCI-Aktienindex vertretenen Sektoren zieht, hat das Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen.

Diese grundlegenden Fakten lassen sich nicht einfach vom Tisch wischen. Die Unternehmen haben mehr Preissetzungsmacht als bisher angenommen, was den Aktienmärkten mittelfristig starken Auftrieb geben dürfte. Aus diesen Gründen sind wir bei Aktien von einer neutralen Positionierung zu einer Übergewichtung übergegangen.

Lesen Sie mehr im vollständigen "Barometer "Juni 2026".

© 2026 Asset Standard
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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