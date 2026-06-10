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Wolftank Group wächst im Q1 2026 profitabel: Umsatz +46%, EBIT beinahe vervierfacht
Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelttechnologien und emissionsfreien Infrastrukturlösungen, ist mit einem deutlichen Ergebnissprung in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Das operative Geschäft zeigte sich auch vor dem Hintergrund eines herausfordernden geopolitischen Umfelds widerstandsfähig. Im ersten Quartal 2026 erhöhte sich der konsolidierte Umsatz um beinahe die Hälfte auf EUR 37,6 Mio. (Q1 2025: EUR 25,7 Mio.). Noch deutlicher fiel die Ergebnisverbesserung aus: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 70% auf EUR 3,5 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.), die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 9,3% (Q1 2025: 8,2%). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich auf EUR 2,2 Mio. (Q1 2025: EUR 0,6 Mio.), die EBIT-Marge stieg auf 5,9% (Q1 2025: 2,3%). Das Ergebnis vor Steuern lag bei EUR 1,8 Mio. (Q1 2025: EUR 0,2 Mio.)., das Ergebnis nach Steuern stieg auf EUR 1,0 Mio. (Q1 2025: EUR 0,10 Mio.). Der Auftragseingang belief sich in den ersten drei Monaten auf EUR 26,8 Mio., der Auftragsbestand lag per 31. März 2026 bei EUR 124,5 Mio. (31.12.2025: EUR 175 Mio.). Der Rückgang des Auftragsbestands reflektiert vor allem die planmäßige Abarbeitung mehrerer Großprojekte. Gleichzeitig verfügt die Gruppe weiterhin über eine hohe Visibilität für die kommenden Quartale.
Die Zahlen spiegeln die konsequente Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und Prozessoptimierungen wider. Darüber hinaus verbessern margenstarke Projekte die Ergebnisqualität. "Die Fokussierung auf Profitabilität, operative Exzellenz und qualitativ hochwertige Aufträge zeigt klare Wirkung. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist das Resultat harter Arbeit in allen Bereichen der Gruppe, konsequenter Effizienzmaßnahmen und einer disziplinierten Projektsteuerung. Gleichzeitig arbeiten wir unseren hohen Auftragsbestand planmäßig und profitabel ab und schaffen die Basis für nachhaltiges Wachstum", sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.
Segmente
Der Fokus im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien liegt 2026 auf der erfolgreichen Fertigstellung und Übergabe laufender Großprojekte. Insbesondere die durch das italienische PNRR-Programm geförderten Wasserstoffinfrastrukturprojekte erreichen wichtige Umsetzungsphasen. Die Umsetzung der aktuell laufenden Projekte stärkt die Marktposition der Gruppe im europäischen Wasserstoffinfrastruktursektor und schafft eine wichtige Referenzbasis für weitere Ausschreibungen und internationale Wachstumschancen. Der Umsatz im ersten Quartal stieg auf EUR 8,4 Mio., nach EUR 3,1 Mio. im Q1 2025. Das EBITDA erhöhte sich auf EUR 1,0 Mio. (Q1 2025: EUR 0,6 Mio.).
Strategische Initiativen schaffen Grundlage für künftiges Wachstum
Weitere strategische Partnerschaften sind etwa im Bereich Batterierecycling in Planung, um die Positionierung der Gruppe als Technologie- und Know-how-Partner entlang der Recycling-Wertschöpfungskette zu verstärken. Innovationen im Servicegeschäft sollen Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit weiter erhöhen. So wird aktuell ein neu entwickelter, automatisierter Tankreinigungsroboter patentiert, der noch 2026 in operative Pilotanwendungen überführt werden soll.
Ausblick
"Das erste Quartal ist das Ergebnis der konsequenten Ausrichtung unserer Organisation auf profitables Wachstum. Gleichzeitig investieren wir gezielt in neue Geschäftsfelder und Technologien, um die Basis für die nächste Wachstumsphase der Wolftank Group zu schaffen. Trotz eines herausfordernden geopolitischen Umfelds sehen wir uns für 2026 gut aufgestellt", schließt CEO Simon Reckla.
Key Financial Highlights Q1 2026
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10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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2342686 10.06.2026 CET/CEST