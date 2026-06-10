Greensketch expandiert nach Deutschland. Nach einem erfolgreichen Start seiner Plattform für Photovoltaik-Installationsbetriebe im März in Australien ist Deutschland nun der erste europäische Markt, auf dem das Unternehmen aktiv wird. Greensketch bietet eine kostenlose KI-basierte End-to-end-Plattform, die von der australischen Handelsgruppe OSW Group entwickelt wurde. Damit lassen sich Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher für jedes Haus automatisiert und passgenau planen. Die Plattform sei "eine enorme Erleichterung für die Angebotserstellung - ein Prozess, der früher Stunden an Zeit in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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