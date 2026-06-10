Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Anleger zeigten sich entsprechend unbeeindruckt von eher negativen Vorgaben aus Übersee, wo insbesondere im heiss gelaufenen Halbleitersektor Gewinnmitnahmen einsetzten. Die anstehenden Rekord-Börsengänge, insbesondere SpaceX am Freitag, werfen aufgrund der wahrscheinlichen Kapitalrotation bereits ihre Schatten voraus. Im Hintergrund bleibt der Iran-Krieg ein Unsicherheitsfaktor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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