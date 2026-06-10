© Foto: Uwe Anspach/dpaProduktion raus, Kosten runter, Drohnenabwehr rein: Heidelberger Druckmaschinen baut sich gerade in mehrere Richtungen gleichzeitig um. Heidelberger Druckmaschinen steuert um: Der SDax-Konzern will im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 deutlich profitabler werden, nachdem die operative Marge zuletzt auf 6,6 Prozent abgerutscht war. Das sind 0,5 Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor. Mit einem umfassenden Kostenprogramm und strukturellen Verlagerungen soll die bereinigte Ebitda-Marge wieder spürbar steigen. Die Aktie reagierte mit ein Kurssprung von mehr als 3 Prozent am Mittwochmorgen. Kern des Programms ist die vollständige Verlagerung der Produktion der Speedmaster CX 104 nach China. …
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