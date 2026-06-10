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Planet Ventures meldet bedeutenden strategischen Meilenstein des Portfoliounternehmens Antaris und verlängert die Investor-Awareness-Vereinbarung mit Investor Insights Systems Inc.



10.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia - 10. Juni 2026 - Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) ("Planet" oder das "Unternehmen") freut sich, einen bedeutenden Meilenstein seines Portfoliounternehmens Antaris hervorzuheben, nachdem Antaris am 6. Mai 2026 die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Agreement, "MoA") mit Transcelestial zur gemeinsamen Entwicklung und Demonstration einer dauerhaften Architektur für Aufklärung, Überwachung und Erkundung ("ISR") bekanntgegeben hatte, die mit hochleistungsfähiger optischer Kommunikation im niedrigen Erdorbit ("LEO") integriert ist. Nach Angaben von Antaris soll die Zusammenarbeit im Rahmen der bevorstehenden JANUS-2-Mission, die für das vierte Quartal 2026 vorgesehen ist, unter Flugbedingungen validiert werden. Die Initiative soll eine Raumfahrtinfrastruktur der nächsten Generation demonstrieren, die fortschrittliche Sensorikfähigkeiten mit sicherer optischer Hochgeschwindigkeitskommunikation kombiniert und damit der steigenden Nachfrage sowohl im kommerziellen als auch im Verteidigungssektor Rechnung trägt. Antaris erklärte, dass die Mission Technologien validieren wird, die die Datenübertragung beschleunigen, Latenzzeiten reduzieren und die Entscheidungsfindung in Echtzeit im weltraumbasierten Betrieb verbessern sollen. Die Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung von Antaris zum führenden Anbieter softwaredefinierter Raumfahrtinfrastrukturlösungen dar. Die Plattform von Antaris ermöglicht die Entwicklung, Simulation, Herstellung und den Betrieb von Satellitenkonstellationen über eine cloudbasierte Architektur, die darauf ausgelegt ist, den Missionseinsatz zu vereinfachen und gleichzeitig die Kosten sowie die Zeit bis zum Erreichen des Orbits zu reduzieren. "Antaris setzt seine Vision fort, eine grundlegende Software- und Missionsmanagementplattform für die schnell wachsende Raumfahrtwirtschaft zu werden", so Etienne Moshevich, Chief Executive Officer von Planet Ventures. "Die Fähigkeit des Unternehmens, strategische Partner zu gewinnen und sich an hochmodernen Initiativen in den Bereichen optische Kommunikation, künstliche Intelligenz und weltraumgestützte ISR-Fähigkeiten zu beteiligen, unterstreicht die Stärke seiner Technologieplattform sowie die wachsenden Marktchancen. Wir sind der Ansicht, dass diese Mitteilung unsere Investmentthese weiter bestätigt und das erhebliche Wertschöpfungspotenzial innerhalb des Portfolios von Planet hervorhebt." Es wird erwartet, dass die weltweite Weltraumwirtschaft im kommenden Jahrzehnt ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung, Verteidigungsanwendungen und KI-gestützter Weltrauminfrastruktur. Die Integration von optischer Kommunikation mit hoher Bandbreite und dauerhaften Sensorikfähigkeiten wird zunehmend als Schlüsseltechnologie für künftige Satellitennetzwerke und Echtzeit-Weltraumoperationen angesehen. Planet Ventures bleibt Aktionär von Antaris und überwacht weiterhin die Fortschritte des Unternehmens bei der Verwirklichung der JANUS-2-Mission und zusätzlicher kommerzieller Möglichkeiten. Weitere Informationen über die Investition des Unternehmens in Antaris finden Sie in der Pressemitteilung vom 2. April 2026. Über Antaris Antaris vereinfacht die Planung, Simulation und den Betrieb von Weltraummissionen und Satelliten - und bringt dabei die Vorteile des terrestrischen Cloud-Computing in den Weltraum. Kunden entscheiden sich für Antaris, weil sie dadurch mehr Flexibilität bei ihren Missionen gewinnen und eine bessere Kontrolle über ihre Lieferkette erhalten, was zu einer schnelleren Inbetriebnahme im Orbit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer führt. Dank Investoren wie WestWave Capital, Lockheed Martin Ventures, Streamlined, Acequia, HCVC, E2MC und Possible Ventures revolutioniert Antaris die KI für den Weltraum. Änderung der Marketingvereinbarung Planet möchte außerdem bekannt geben, dass es seine Verpflichtung gegenüber Investor Insights Systems Inc. ("IIS") auf nicht-exklusiver Basis geändert hat, um das Budget von IIS aufzustocken, damit es Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen kann. Gemäß der Änderungsvereinbarung wird IIS weiterhin umfassende Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing, Werbung, Investorenkommunikation und Kapitalmarkt-Awareness erbringen, die darauf abzielen, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei Investoren zu steigern. Der geänderte Auftrag beginnt am oder um den 11. Juni 2026 und wird zunächst für eine Laufzeit von sechzig Tagen oder bis zur Erschöpfung des Budgets fortgesetzt. Als Gegenleistung für die von IIS vermehrt zu erbringenden Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, IIS eine zusätzliche Bargebühr von 350.000 US$ plus anfallende Steuern zu zahlen. Das Unternehmen hatte zuvor bereits IIS beauftragt und war mit den erbrachten Dienstleistungen zufrieden. Das Management ist der Ansicht, dass weitere Investor-Awareness-Maßnahmen dem Unternehmen dabei helfen werden, seine geschäftliche Entwicklung einem breiteren Investorenpublikum vorzustellen. Weitere Informationen über die erste Beauftragung des Unternehmens von IIS finden Sie in der Pressemitteilung vom 17. April 2026. Investor Insights Systems Inc. hat seinen Sitz unter der Anschrift: 179 Shaw Street, Toronto, Ontario, Kanada. Die Marketingaktivitäten werden von Mac Foster betreut, der telefonisch unter 647-302-3382 oder per E-Mail unter mac@investorinsightssystems.com zu erreichen ist. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt IIS (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) keine Wertpapiere des Unternehmens und ist vom Unternehmen unabhängig. Abgesehen von der oben beschriebenen Vergütung wird das Unternehmen an IIS keine Wertpapiere als Gegenleistung für dessen geänderte Dienstleistungen ausgeben. Über Planet Ventures Inc. Planet Ventures Inc. ist ein Investment-Emittent, der aktiv in disruptive Unternehmen in wachstumsstarken Branchen investiert. Planet strebt an, durch strategische Investitionen in innovative Unternehmen langfristigen Shareholder-Value zu schaffen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Etienne Moshevich, CEO Tel: (604) 681-0084 E-Mail: info@planetventuresinc.com Website: www.planetventuresinc.com Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "wird", "könnte", "sollte", "geht davon aus", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "prognostiziert", "plant", "potenziell", "setzt fort" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: der für das vierte Quartal 2026 geplanten Flugvalidierung der Zusammenarbeit zwischen Antaris und Transcelestial im Rahmen der JANUS-2-Mission; den erwarteten Fähigkeiten und kommerziellen Ergebnissen der von Antaris entwickelten Weltrauminfrastrukturplattform der nächsten Generation, einschließlich Aussagen zur Beschleunigung der Datenübertragung, zur Verringerung der Latenz und zu Verbesserungen bei der Entscheidungsfindung in Echtzeit; Erwartungen hinsichtlich des Wachstums der globalen Weltraumwirtschaft, einschließlich der Nachfrage nach Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung, Verteidigungsanwendungen und KI-gestützter Weltrauminfrastruktur; der Überzeugung des Managements, dass die Ankündigung von Antaris die Investmentthese des Unternehmens bestätigt und das Wertschöpfungspotenzial innerhalb des Portfolios von Planet widerspiegelt; dem erwarteten Beginn, der Laufzeit und dem Umfang der geänderten Marketingvereinbarung mit Investor Insights Systems Inc.; und der Überwachung der Fortschritte von Antaris durch das Unternehmen im Hinblick auf die JANUS-2-Mission und weitere kommerzielle Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Weltraumtechnologien; die Fähigkeit von Antaris, seine geplanten Missionen und strategischen Partnerschaften umzusetzen; technische, regulatorische und finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der JANUS-2-Mission; die Abhängigkeit des Unternehmens von der Verwaltung und dem Betrieb durch Dritte auf der Ebene seiner Portfoliounternehmen; Schwankungen auf den globalen Raumfahrt- und Technologiemärkten; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; sowie sonstige Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind. 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