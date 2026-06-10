

EQS-Media / 10.06.2026 / 10:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG REPLOID Group AG wird offizieller Partner des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) Partnerschaft mit dem BFV im Bereich "Organischer Dünger"

Zugang zu rund 4.400 bayerischen Fußballvereinen

Integration in die BFV-Initiative "Grüne Ecke" Wels, 10. Juni 2026 - Die REPLOID Group AG ("REPLOID") wird mit 1. Juli 2026 offizieller Partner des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV). Dabei handelt es sich um den größten Landesverband des Deutschen Fußball-Bundes mit über 1,65 Millionen Mitgliedern, der den gesamten Amateurfußball in Bayern organisiert. Die strategische Partnerschaft etabliert REPLOID als zentralen Partner für nachhaltige Düngemittellösungen im bayerischen Vereinsfußball und ist ein weiterer Meilenstein auf dem dynamischen Wachstumskurs des Unternehmens. Im Rahmen der Kooperation bringt REPLOID seine Düngemittellösungen gezielt in die Strukturen des BFV ein und unterstützt rund 4.400 bayerische Fußballvereine dabei, ihre Sport- und Grünflächen nachhaltig und leistungsfähig zu bewirtschaften. Der Premiumdünger von REPLOID wird aus Nebenprodukten der Insektenzucht auf Basis regionaler Lebensmittelreststoffe gewonnen und ist gezielt auf die Anforderungen des professionellen Grünflächenmanagements ausgerichtet. Der Dünger ermöglicht eine ressourcenschonende und zugleich belastbare Rasenpflege im laufenden Spielbetrieb - auch bei intensiver Platznutzung. Die Partnerschaft ist zudem eng in die BFV-Initiative "Grüne Ecke" eingebettet, die Vereine bei Fragestellungen rund um Infrastruktur und Sportplatzmanagement unterstützt. Als Partner im Bereich "Organischer Dünger" fungiert REPLOID als starker Ansprechpartner für nachhaltige Rasenpflege im bayerischen Fußball. Andres Steinbüchler, Director of Fertilizers bei REPLOID: "Der BFV ist nicht nur der größte Fußballverband Deutschlands, er ist auch ein starkes Netzwerk aus tausenden Vereinen, die ihre Anlagen nachhaltig bewirtschaften wollen. Mit unserer Partnerschaft bringen wir unseren organischen Premiumdünger genau dorthin, wo echter Bedarf besteht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Möglichkeiten, die sich daraus entwickeln." Andreas Schinko, Geschäftsführer der BFV Service GmbH: "Die nachhaltige Bewirtschaftung von Sportanlagen ist längst Realität im Vereinsleben. Mit REPLOID gewinnen wir einen Partner, der nicht nur ein Produkt liefert, sondern Vereine bei der Umsetzung nachhaltiger Lösungen begleitet und damit einen echten Mehrwert für unser Netzwerk schafft." Über die REPLOID Group AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten - die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 135 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Verbände



10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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