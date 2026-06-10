Die Euphorie rund um den KI-Chiphersteller Marvell Technology hat einen Dämpfer erhalten. Nachdem die Aktie innerhalb der vergangenen zwölf Monate um mehr als 300 Prozent zugelegt hatte und zuletzt von der Aufnahme in den S&P-500-Index profitierte, geriet das Papier am Dienstag deutlich unter Druck. Zeitweise verlor die Aktie zweistellig an Wert. Nvidia-Rückenwind und neue Wachstumsfantasie Auslöser der außergewöhnlichen Kursrally in den letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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