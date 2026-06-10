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WKN: A0F5L6 | ISIN: AT0000616701 | Ticker-Symbol: IJM
Stuttgart
10.06.26 | 08:31
40,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
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ATHOS IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
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ATHOS IMMOBILIEN AG 5-Tage-Chart
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40,00045,00012:08
Dow Jones News
10.06.2026 11:09 Uhr
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(1)

PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/10.06.2026/10:34 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Jochen Dickinger 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Athos Immobilien AG 
b)      LEI                                 5299007DTNO3X7V1O735 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               AT0000616701 
b)      Art des Geschäfts                          Veräußerung 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        47,00                                34.266 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        47,00                                34.266 
e)      Datum des Geschäfts                         08.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Athos Immobilien AG 
           Waltherstraße 11 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Sunhild Fries 
Tel.:         +43 732 604477 
E-Mail:        office@athos.at 
Website:       www.athos.at 
ISIN(s):       AT0000616701 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781080440848 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 04:34 ET (08:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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