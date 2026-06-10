Zürich - Die Risiken für Unternehmen nehmen zu. Obwohl viele Führungskräfte die Gefahren erkennen, reagieren Organisationen zu langsam. Nur noch 9 Prozent der Führungskräfte bezeichnen den Umgang mit Risiken als «sehr proaktiv». Vor einem Jahr waren es noch doppelt so viele (19 Prozent). Gleichzeitig geben 55 Prozent der Befragten an, dass das Tagesgeschäft die langfristige und vorausschauende Risikoplanung ausbremst. Das zeigt die neue Studie «Global ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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