GEAs Bewertungsabschlag gegenüber industriellen Vergleichsunternehmen hat sich inzwischen vollständig geschlossen. Die Aktie handelt nun auf Höhe ihres Drei-Jahres-Medians über alle wesentlichen Bewertungskennzahlen für GJ27E hinweg: 8x EV/EBITDA, 10x EV/EBIT und ein KGV von 16x. Das jüngste Insider-Buying sendet zudem ein starkes Signal: Seit Mitte Mai 2026 haben sieben Vorstandsmitglieder Aktien im Wert von insgesamt mehr als EUR 1,3 Mio. erworben. Dies entspricht den breitesten und konzentriertesten Managementkäufen bei GEA seit mindestens drei Jahren. Operativ bleibt die Investmentthese unverändert: Die GJ26-Guidance wurde bestätigt, die Konsenserwartungen bleiben erreichbar, und das Nahost-Exposure ist vernachlässigbar. Die Region trägt lediglich rund 3% zum Auftragseingang bei, während GEA dort über keine lokale Produktionspräsenz verfügt. Mit einer Bewertung zurück auf fairem Niveau, intakter Guidance, nahezu keinem geopolitischen Risiko und deutlichen Managementkäufen sehen wir ein begrenztes Abwärtspotenzial sowie einen glaubwürdigen Weg zu unserem unveränderten Kursziel von EUR 68,00. KAUFEN. Interessierte Investoren können an unserer Online-Konferenz mit GEA teilnehmen (Link). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag
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