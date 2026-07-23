Die GEA-Aktie profitierte gestern deutlich von den starken Quartalszahlen. Am Donnerstag notiert sie bei knapp 63 €. Insgesamt bewegte sich der Kurs im laufenden Jahr sehr volatil in einer Spanne zwischen 54 und 66 €. Die entscheidende Frage lautet nun: Bleibt diese hohe Schwankungsbreite bestehen oder gelingt der nachhaltige Ausbruch nach oben? Prognose angehoben Mit der Vorlage der überzeugenden Halbjahreszahlen hob GEA zugleich die Prognose für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de