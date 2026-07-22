GEA Group kann überzeugen. Heute feierten die Anleger den DAX-Wert. Hat das Wirkung auf die zukünftige Kursentwicklung oder war es nur Strohfeuer? Nach Börsenschluss am Dienstag überraschte die GEA Group mit außergewöhnlich starken vorläufigen Zahlen für das zweite Quarta.Und dazu kam eine deutliche, so unerwartete Anhebung der Jahresziele. Der Technologiekonzern für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie konnte Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität weit über den Analystenschätzungen hinaus steigern. Das führte heute zu einem Kursfeuerwerk und liess positive Analystenkommentare nur so sprudeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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