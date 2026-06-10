FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5600 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 355 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5650 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2300 (2800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2917 (3362) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 3500 (4000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M PRICE TARGET TO 185 (155) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EASYJET TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 540 (340) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MOLTEN VENTURES TARGET TO 877 (760) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 3450 (2900) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP REINITIATES MONDI WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 660 PENCE - GOLDMAN CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3085 (3170) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2678 (2791) PENCE - 'NEUTRAL'
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