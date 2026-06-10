Eine gemeinsame Strompreiszone von Schleswig-Holstein, Hamburg und Dänemark-West würde Abregelungen im Norden Deutschlands reduzieren und gleichzeitig eine wirtschaftliche Wasserstoffproduktion ermöglichen. Im Rest von Deutschland würden die Strompreise jedoch ansteigen. Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE hat im Auftrag der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) untersucht, wie sich eine gemeinsame Strompreiszone von Schleswig-Holstein, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver