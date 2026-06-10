© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoBYD-Aktionäre warten seit Monaten auf eine Trendwende. Jetzt hat der Konzernchef den Angriff auf Toyota angekündigt.BYD will innerhalb von fünf Jahren zum größten Autohersteller der Welt aufsteigen. Dieses ambitionierte Ziel formulierte Vorstandschef Wang Chuanfu auf der Hauptversammlung des chinesischen Konzerns in Shenzhen - und versuchte damit zugleich, die zunehmend nervösen Anleger zu beruhigen. Denn trotz technologischer Fortschritte und stark wachsender Exporte steckt BYD aktuell in einer schwierigen Phase. Die Aktien des Elektroautobauers haben in Hongkong innerhalb eines Jahres mehr als 36 Prozent an Wert verloren. Auslöser sind vor allem der erbitterte Preiskampf auf dem …
Enthaltene Werte: JP3633400001,CNE100000296Den vollständigen Artikel lesen
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