© Foto: Romain Doucelin - picture alliance / NurPhotoDHL verlängert den Vertrag mit der FIA WEC und steigt zusätzlich in die Asian Le Mans Series ein. Nachhaltigkeit wird dabei zum Schlüsselfaktor.DHL setzt seine Zusammenarbeit mit der FIA World Endurance Championship fort und baut das Engagement gleichzeitig aus. Der Logistikkonzern hat eine neue mehrjährige Vereinbarung mit der Langstrecken-Rennserie geschlossen. Neben der FIA WEC und dem traditionsreichen 24-Stunden-Rennen von Le Mans wird DHL künftig erstmals auch die Asian Le Mans Series logistisch unterstützen. Die Partnerschaft zwischen DHL und der Rennserie besteht bereits seit 2012. Mit der Vertragsverlängerung festigt das Unternehmen seine Rolle als zentraler Logistikdienstleister …
Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0005552004,JP3633400001,NL0011585146,DE000PAG9113Den vollständigen Artikel lesen
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