von pv magazine Global Der weltweite Markt für Solar-Tracker wuchs 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf ein Volumen von mehr als 134 Gigawatt. Demnach wären 20 Prozent der im vergangenen Jahr weltweit neu hinzugekommenen Photovoltaik-Leistung von 655 Gigawatt auf Nachführsystemen installiert worden. Das ergab eine Analyse des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Wood Mackenzie. Der Wert markiert einen neuen Rekord und übertrifft die 2024 erreichten 111 Gigawatt um rund 19 Prozent. Das US-amerikanische Unternehmen Nextpower (früher Nextracker) erreichte zum elften Mal in Folge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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