Das DAX-Unternehmen verzeichnet weitere Fortschritte auf dem Weg zur Zulassung von Asundexian zur Sekundärprävention ischämischer Schlaganfälle. Langfristig könnten die Leverkusener mit dem Medikament einen weiteren Blockbuster im Pharma-Portfolio haben. Bayer kann umsatzstarke Produkte ohnehin gut gebrauchen.Wie der Konzern am heutigen Mittwoch berichtet hat, nahm die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Antrag auf Marktzulassung zur Prüfung an. Bayer stützt sich dabei auf positive Daten aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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