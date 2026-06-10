Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt spielt am Mittwoch seine defensiven Vorzüge aus und stemmt sich gegen die negativen Vorgaben aus den USA und Asien. Dort war es insbesondere im heiss gelaufenen Halbleitersektor zu Gewinnmitnahmen gekommen. Denn die anstehenden Rekord-Börsengänge, insbesondere SpaceX am Freitag, aufgrund der wahrscheinlichen Kapitalrotation werfen bereits ihre Schatten voraus. Auch die anhaltende Unsicherheit rund um den Iran-Krieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab