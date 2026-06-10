Die Ausschreibung für Biomasseanlage am 1. April war unterzeichnet. Erstmals seit der Ausschreibung im Oktober 2022 konnte die Bundesnetzagentur aber wieder Zuschläge für Biomethananlagen erteilen. Denn das Biomassepaket hat die Rahmenbedingungen für Biomethan verbessert. Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibungen für Biomasse- und Biomethananlagen für den Gebotstermin am 1. April 2026 veröffentlicht. "Bei der Biomasseausschreibung lag die eingereichte Gebotsmenge unterhalb des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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