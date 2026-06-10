Bern - Für die Finanzierung der 13. AHV-Rente beantragt die Einigungskonferenz höhere Lohnbeiträge und mehr Mehrwertsteuer, gemäss dem Modell des Ständerates. Bei den Lohnbeiträgen kommt die kleine Kammer dem Nationalrat entgegen. Denn die Lohnbeiträge sollen um 0,2 Prozentpunkte anstatt wie vom Ständerat bisher beschlossen um 03, Prozentpunkte erhöht werden. Dies teilten die Parlamentsdienste am Mittwoch mit. Damit kommt die kleine Kammer dem Nationalrat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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