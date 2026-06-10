Ihren monatelangen Abwärtstrend konnte die Renk-Aktie Mitte Mai stoppen. Doch für einen nachhaltigen Aufschwung hat es bislang noch nicht gereicht. Kann die heutige Hauptversammlung dem Getriebehersteller neuen Rückenwind geben? Ein Dividend Growth Monster Ich will es gleich vorwegnehmen: Von der heutigen Hauptversammlung dürfen sich Anleger meiner Meinung nach keine nennenswerten Impulse für den Kurs der Renk-Aktie erwarten. Dazu sind die Themen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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