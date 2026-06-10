Die Super Micro Computer-Aktie hat den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem der Kurs des Serverherstellers vor einer Woche auf ein neues Jahreshoch geklettert war, brach er um satte -19% ein. Auch heute ist die Supermicro-Aktie mit einem Kursverlust von weiteren -10% das Schlusslicht im S&P 500. Was zieht den Aktienkurs so stark in die Tiefe und sollten Anleger jetzt über einen Kauf nachdenken? Viel frisches Geld Auslöser des heutigen Kurssturzes der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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