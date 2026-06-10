Der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) hat erneut an die politisch Verantwortlichen appelliert, den Erneuerbare-Energien-Ausbau im Land auf ein höheres Niveau zu bringen. Die aktuell für das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) diskutierten Werte drohen nach Einschätzung des Verbands den Zubau auszubremsen. Mehr als 1. 200 Tage nach der ersten Ankündigung des EABG werde noch immer über Zielwerte diskutiert, diese seien aber "keine politische Verhandlungsmasse", sondern ergäben sich "aus dem steigenden Strombedarf und dem Anspruch, die Abhängigkeit von teuren, fossilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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