In der bayerischen Stadt Coburg ist die größte Batteriespeicher-Kapazität pro Haushalt in ganz Deutschland installiert. Am Ende der Tabelle befindet sich Frankfurt am Main mit 0,09 kWh. Das zeigt eine Auswertung von Viessmann Climate Solutions. Der Heiztechnikanbieter Viessmann Climate Solutions hat ausgewertet, welche Landkreise in Deutschland die größten Batteriespeicher-Kapazitäten aufweisen und wie groß die Batteriespeicher-Kapazität im Bundesländer-Vergleich ausfällt. Dazu hat das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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