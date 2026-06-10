© Foto: OpenAIEinride startet an der Nasdaq: 1,35 Milliarden US-Dollar Bewertung, autonome Lkw, starke Kunden - doch der SPAC-Fluch könnte Anleger nervös machen. Das schwedische Unternehmen für autonome Lkw, Einride, gibt am heutigen Mittwoch sein Börsendebüt an der Nasdaq geben, nachdem es eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft abgeschlossen hat. Der Wert des Unternehmens vor der Kapitalerhöhung beträgt 1,35 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre haben letzte Woche der Fusion mit der US-amerikanischen Zweckgesellschaft Legato Merger Corp. III zugestimmt. Einride entwickelt elektrische, selbstfahrende Nutzfahrzeuge und Softwareplattformen und bedient Kunden in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Das …
Enthaltene Werte: US6311011026,US6541103031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE