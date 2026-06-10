DJ Airbus baut Kooperation mit Diehl bei Luft- und Raketenabwehr aus

DOW JONES--Die Rüstungssparte von Airbus hat sich mit Diel Defence auf einen Ausbau der Zusammenarbeit in der integrierten Luft- und Raketenabwehr geeinigt. Wie Airbus mitteilte, fand die Unterzeichnung anlässlich der laufenden ILA Berlin Air Show 2026 statt.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits bei bodengebundenen Luftverteidigungssystemen zusammen, etwa bei dem System IRIS-T-SLM, welches Gebäude, zivile Infrastruktur und hochwertige Objekte vor Bedrohungen aus der Luft schützt. Sie wollen nun gemeinsam Potenziale für Produktverbesserungen identifizieren, etwa über die Einrichtung einer gemeinsam genutzten "Battle Lab"-Entwicklungsplattform.

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June 10, 2026 06:31 ET (10:31 GMT)

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