Ab Februar 2027 wird aufgrund der EU-Batterieverordnung ein digitaler Batteriepass für Batterien ab 2 kWh Kapazität verpflichtend. In seinem Gastbeitrag erläutert Ricky Thiermann, Leiter des Produktmanagements bei Spherity, welche Bedeutung dieser Pass für Großspeicher haben wird. Die sonnenreichen Tage Anfang Mai zeigten: Ein rascher Ausbau von Batteriespeichersystemen (Battery Energy Storage Systems, BESS) ist notwendig. Sie haben das Potenzial, neben den Kraftwerken zur entscheidenden Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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