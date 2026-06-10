RBC Capital hat Adidas von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 210 Euro angehoben. Ausschlaggebend sind die breite operative Wachstumsdynamik, das starke Direct-to-Consumer-Geschäft und eine aus Sicht der Bank attraktive Bewertung. Entscheidend wird nun der Capital Markets Day im September 2026, bei dem Adidas seine Strategie, den freien Cashflow und die Produktpipeline für 2027 konkretisieren dürfte.Vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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