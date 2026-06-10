APA ots news: CANCOM wird NVIDIA AI Factory Specialization Partner und beschleunigt den Weg zur produktiven KI in Unternehmen

Wien/München, 10. Juni 2026 (APA-ots) - - Kompetenzerweiterung als Antwort auf steigenden Druck zur

Industrialisierung von AI mit Fokus auf Skalierbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.



- Strategische Weiterentwicklung der AI-Positionierung mit klarem Fokus auf produktiven Einsatz.



- Die Spezialisierung wird ausschließlich auf Einladung an Partner mit nachgewiesener Kompetenz im Betrieb produktiver AI-Plattformen vergeben.



CANCOM erhält von NVIDIA die neu geschaffene Kompetenzerweiterung "AI Factory Specialization" innerhalb des NVIDIA Partner Programms auf exklusiver Einladungsebene und gehört damit zu einem ausgewählten Kreis von NVIDIA-Partnern. Mit dieser Spezialisierung stärkt CANCOM gezielt seine Position als Partner für die Industrialisierung von Artificial Intelligence (AI, Künstliche Intelligenz, KI) und adressiert eine zentrale Herausforderung vieler Unternehmen: den Übergang von ersten AI-Pilotprojekten hin zu einem sicheren, skalierbaren und wirtschaftlich betreibbaren Einsatz von Artificial Intelligence im produktiven Alltag.



Für IT-Verantwortliche schafft CANCOM damit einen klaren Rahmen, um AI-Workloads strukturiert zu entwickeln, effizient zu betreiben und sicher in bestehende IT-Landschaften zu integrieren. Angesichts steigender Anforderungen an Wettbewerbsfähigkeit, Automatisierung und Datenverwertung gewinnt dieser Schritt zunehmend an strategischer Bedeutung.



Zwtl.: Von isolierten Use Cases zur industriellen Nutzung

Viele Unternehmen haben erste Erfahrungen mit AI gesammelt. Nun stehen sie vor der Herausforderung, diese Ansätze aus isolierten Testumgebungen in den produktiven Regelbetrieb zu überführen. Dabei steigen die Anforderungen an Skalierbarkeit, Betriebssicherheit, Kostenkontrolle und Compliance deutlich. Die NVIDIA AI Factory Specialization setzt genau hier an. Sie erweitert den Fokus von einzelnen Hochleistungssystemen hin zu standardisierten, unternehmensweiten AI-Plattformen auf Basis validierter NVIDIA Enterprise Reference Architectures.



Diese sogenannten AI Factories lassen sich als industrielle Produktionsumgebungen für AI-Anwendungen verstehen. Dabei kombinieren sie leistungsstarke Compute-Ressourcen, moderne

Netzwerkinfrastrukturen, Orchestrierung mit Kubernetes sowie integrierte Security- und Observability-Funktionen mit spezialisierten NVIDIA Software-Stacks wie NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA NIM für den Betrieb von Inference-Services, NVIDIA NeMo für Training und Fine-Tuning großer Sprachmodelle sowie dem NVIDIA Base Command Manager für das Management von AI-Clustern.



Zwtl.: Hohe Anforderungen an Technologie und Betrieb



Die Spezialisierung richtet sich ausschließlich an Anbieter, die AI-Plattformen auf Basis validierter Referenzarchitekturen nicht nur aufbauen und implementieren, sondern auch dauerhaft produktiv betreiben können. Dazu gehört neben der Plattformarchitektur auch tiefgehende Expertise im Aufbau leistungsfähiger AI-Netzwerke - beispielsweise mit NVIDIA Spectrum-X Ethernet und NVIDIA InfiniBand - als Voraussetzung für skalierbare, latenzarme und hochverfügbare AI- Workloads.



"AI muss den Schritt aus dem Experimentierstadium in den produktiven Betrieb schaffen. Genau dort beginnt der Unterschied zwischen Vision und Wertschöpfung. Mit NVIDIA-Technologie treibt CANCOM die Industrialisierung von Artificial Intelligence aktiv voran, von skalierbaren Plattformen bis hin zu konkreten Anwendungen. Wir wollen AI nicht nur technologisch bereitstellen, sondern sie für unsere Kunden messbar wirksam machen. Damit wollen wir einen konkreten Beitrag zur Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in den Kernmärkten der CANCOM Gruppe leisten", sagt Rüdiger Rath, CEO von CANCOM.



Zwtl.: CANCOM stärkt Position als End-to-End-Partner für AI

Dieser Partnerstatus markiert einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der CANCOM AI-Strategie in der DACH-Region und unterstreicht den Anspruch als Systemintegrator und

Infrastrukturprovider mit führender Kompetenz in der Anwendung von Artificial Intelligence. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der Beratung, Architekturdesign, Implementierung und Betrieb von AI-Plattformen miteinander verbindet.

Ziel ist es, Kunden nicht nur technologisch zu unterstützen, sondern sie auf einem verlässlichen Weg zur nachhaltigen Nutzung von AI zu begleiten - mit klaren Governance-Strukturen, hoher Betriebssicherheit und planbaren Kosten. Damit wird AI von einem Innovationsprojekt zu einem skalierbaren und wirtschaftlich steuerbaren Bestandteil der Unternehmens-IT.



Zwtl.: Investitionen in Infrastruktur schaffen messbaren Mehrwert

Ein zentraler Baustein der Zertifizierung ist der gezielte Aufbau einer leistungsfähigen Demo- und Proof-of-Concept-Infrastruktur bei CANCOM. Dazu zählen unter anderem leistungsfähige DGX- und HGX- basierte Systeme sowie RTX-validierte Konfigurationen, etwa auf Basis der NVIDIA RTX PRO 6000. Ergänzt wird diese Infrastruktur durch NVIDIA AI Enterprise Software-Stacks und skalierbare

Netzwerkarchitekturen für den produktiven Betrieb von AI. Diese Umgebung ermöglicht es, Architekturen unter realistischen Bedingungen zu validieren und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Kunden profitieren dadurch von einer deutlich verkürzten Time-to- Production, reduzierten Projektrisiken und einer höheren Planungssicherheit bei der Einführung von AI-Lösungen.

Über CANCOM



Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Servicves sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.

Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT- Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support -, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.



Die über 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.



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Rückfragehinweis:

Jutta Hanle

VP Marketing & Corporate Communications

CANCOM Austria AG

Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich

+43 50 822 5787

jutta.hanle@cancom.com



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