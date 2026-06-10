Genf - Der Politiker und Soziologe Jean Ziegler ist am Mittwoch im Alter von 92 Jahren verstorben. Seine Frau bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS. Jean Ziegler gehörte zu den bekanntesten und umstrittensten Intellektuellen der Schweiz. Der Soziologe, Politiker und Autor machte sich weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen als scharfer Kritiker von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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