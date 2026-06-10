Ein verschärfter Wettbewerb, sinkende Zuschlagssätze in Auktionen, steigende Kosten und begrenzte Netzanschlüsse haben den Projektierer Juwi unter Druck gesetzt. Daher stellt sich das Unternehmen neu auf, ändert die Geschäftsführung und baut 280 Stellen ab. Juwi, Projektierer für Windenergie und Photovoltaik will seine strategische Ausrichtung und seine Organisationsstruktur ändern. Ziel ist es, Effizienzpotenziale zu heben und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. In diesem Zusammenhang soll es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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