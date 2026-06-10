Während die Analysten der UBS für die Aktie der Porsche AG Potenzial bis 60 Euro sehen, blieb Javier Martines von Morgan Stanley zuletzt weiterhin skeptisch, was die Entwicklung des Luxusauto-Herstellers betrifft.Value over Volume, so will Porsche wieder zu alter Stärke zurückfinden.Das bedeutet: Porsche will lieber weniger Autos mit hoher Marge, hoher Exklusivität und starker Preissetzungsmacht verkaufen, statt über Rabatte und hohe Stückzahlen den Absatz künstlich zu treiben. Ob das im wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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