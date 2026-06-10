Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein globaler Broker für automatisierten Handel, gab heute die Einführung provisionsfreier ETFs im Rahmen seiner Funktion für regelmäßige Anlagen für berechtigte Privatanleger im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum bekannt. Anleger haben nun Zugang zu mehr als 500 provisionsfreien iShares-ETFs von BlackRock, die ein breites Spektrum an Anlageklassen und Strategien abdecken, darunter Anleihen, Aktien, Themen und Sektoren.

Die auf der IBKR-Plattform verfügbaren iShares-ETFs bieten Privatanlegern eine leicht zugängliche und kosteneffiziente Möglichkeit, gut diversifizierte Portfolios aufzubauen. Da Anleger keine Handelsprovisionen zahlen, bleibt ein größerer Teil ihres Kapitals investiert und wächst im Laufe der Zeit durch Zinseszinsen, während eine breite Auswahl an Fonds über verschiedene Anlageklassen hinweg den Aufbau und die Neugewichtung von Portfolios vereinfacht.

iShares-ETFs sind über die IBKR-Funktion "Recurring Investments" provisionsfrei verfügbar, sodass Anleger ihre regelmäßigen ETF-Einzahlungen automatisieren können. Kunden können einzelne ETFs oder ETF-Portfolios auswählen, einen Beitragssatz und einen regelmäßigen Zeitplan festlegen und ab nur 10 in eine breite Palette von iShares-UCITS-ETFs investieren, ohne Handelsprovisionen zu zahlen. Dies gibt Anlegern die Flexibilität, ihre eigenen wiederkehrenden ETF-Anlagen unabhängig zu verwalten und dabei die volle Kontrolle darüber zu behalten, wie und wann sie investieren.

Kevin Keller, Chief Executive Officer von Interactive Brokers Ireland Limited, kommentierte:

"Anleger sollten in der Lage sein, diversifizierte, langfristige Portfolios aufzubauen, ohne dafür zu bezahlen. Indem wir provisionsfreie iShares-ETFs zusammen mit unserem gesamten Angebot an globalen Märkten auf einer einzigen Plattform anbieten, bieten wir europäischen Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit, einen größeren Teil ihres Geldes gewinnbringend anzulegen und es langfristig investiert zu halten."

Christian Bimueller, Leiter des digitalen Vertriebs für Kontinentaleuropa bei BlackRock, fügte hinzu:

"Das neueste Angebot von Interactive Brokers spiegelt einen klaren Trend in ganz Europa wider, da sich immer mehr Privatanleger aufgrund ihrer Einfachheit, Diversifizierung und niedrigen Kosten für ETFs entscheiden. Im Rahmen von regelmäßigen Anlageplänen, bei denen regelmäßig ein fester Betrag investiert wird, verändern ETFs die Art und Weise, wie Menschen investieren: Sie erleichtern den Einstieg, helfen dabei, im Laufe der Zeit eine Gewohnheit zu entwickeln, und nehmen den Druck, den richtigen Zeitpunkt für den Markteinstieg zu erwischen. Zusammen machen sie das Investieren für viel mehr Menschen zugänglich und helfen Einzelpersonen, diesen ersten Schritt zu tun und langfristig investiert zu bleiben. BlackRock ist seit vielen Jahren Teil dieses Wandels und trägt dazu bei, das Investieren einfacher und für Millionen weiterer Menschen zugänglich zu machen, die ihr Geld vermehren und die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft übernehmen möchten."

Laut der BlackRock-Studie "People Money 2025" wachsen ETFs seit 2022 mit einer annualisierten Rate von 19 und sind mittlerweile das dritthäufigste Anlageinstrument in Europa, was den beschleunigten Trend hin zu kostengünstigen, transparenten Anlagen bei Privatanlegern widerspiegelt.

Die Verfügbarkeit der Produkte variiert je nach Interactive Brokers-Tochtergesellschaft und Wohnsitzland des Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter Commission-Free ETFs

Die bestinformierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist im S&P 500 gelistet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Kunden weltweit rund um die Uhr die automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen sowie Prognosemärkte auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vier Jahrzehnte langen Spezialisierung auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig hoch entwickelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden günstige Ausführungspreise sowie Instrumente für den Handel, das Risiko- und Portfoliomanagement, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte anzubieten und zwar zu geringen oder gar keinen Kosten damit sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Interactive Brokers hat sich stets als einer der führenden Broker einen Namen gemacht und zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen weiteren erhalten.

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Über BlackRock

Das Ziel von BlackRock ist es, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlstand zu verhelfen. Als Treuhänder für Anleger und führender Anbieter von Finanztechnologie helfen wir Millionen von Menschen, Ersparnisse aufzubauen, die ihnen ein Leben lang dienen, indem wir das Investieren einfacher und erschwinglicher machen. Für weitere Informationen über BlackRock besuchen Sie bitte www.blackrock.com/corporate

Über iShares

iShares erschließt Chancen in verschiedenen Märkten, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung, einem globalen Angebot von über 1.700 börsengehandelten Fonds (ETFs) und einem verwalteten Vermögen von rund 5,5 Billionen US-Dollar (Stand: 31. März 2026) treibt iShares den Fortschritt in der Finanzbranche weiter voran. Die iShares-Fonds stützen sich auf das kompetente Portfolio- und Risikomanagement von BlackRock.

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