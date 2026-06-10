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WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
10.06.26 | 15:31
57,45 Euro
-2,46 % -1,45
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
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OMV AG Chart 1 Jahr
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OMV AG 5-Tage-Chart
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57,4557,5515:37
57,5057,5515:36
Dow Jones News
10.06.2026 15:27 Uhr
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PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/10.06.2026/14:53 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person Syndikat (-- 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Österreichische Beteiligungs AG Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C. Registrierter Sitz und Staat: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Österreichische Beteiligungs AG, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C.

5. Datum der Schwellenberührung 9.06.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     56,4          0                     56,4      327.272.727 
Schwellenberührung 
 Situation in der 56,40         0                     56,40 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000743059 0             184.581.798         0,00           56,40 
  Summe:                     184.581.798                       56,4

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt     Direkt gehaltene  Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
  Ziffer        Name       kontrolliert  Stimmrechte in Aktien  sonstige Instrumente (%) beiden (%) 
                     durch Ziffer       (%) 
1       Government of Abu Dhabi           n/a          n/a            n/a 
2       Republik Österreich             n/a          n/a            n/a 
3       Abu Dhabi National Oil  1         24,9          n/a            24,9 
       Company (ADNOC) P.J.S.C. 
4       Österreichische      2         31,5          n/a            31,5 
       Beteiligungs AG 
5       XRG P.J.S.C.       3         n/a          24,9            24,9

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die mit gegenständlicher Meldung insgesamt gemeldeten rund 56,40 % Aktien an der OMV Aktiengesellschaft werden derzeit zu 24,90 % von der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C. (ADNOC), welche im vollständigen Eigentum der Regierung von Abu Dhabi (GAD), Vereinigte Arabische Emirate, steht, sowie zu 31,50 % von der Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG), welche im vollständigen Eigentum der Republik Österreich steht, gehalten. Mit gegenständlicher Meldung gibt die Regierung von Abu Dhabi die aufschiebend bedingte Übertragung des von ADNOC gehaltenen Anteils von 24,90 % an der OMV Aktiengesellschaft auf XRG P.J.S.C. (XRG), welche vollständig im Eigentum von ADNOC steht, bekannt. Sowohl XRG als auch ADNOC stehen letztlich vollständig im Eigentum der Regierung von Abu Dhabi. Nach Erfüllung aller Bedingungen unter dem Einbringungs- und Aktienübertragungsvertrag zwischen ADNOC und XRG werden die derzeit von ADNOC gehaltenen 24,90 % der Anteile an der OMV Aktiengesellschaft auf XRG übergehen. XRG wird in der Folge dem bestehenden Syndikat zwischen ADNOC und der ÖBAG beitreten. Die rund 56,40 % Aktien an der OMV Aktiengesellschaft, welche durch das Syndikat gehalten werden, werden sodann zu 24,90 %von XRG und - unverändert - zu 31,50 % von der ÖBAG gehalten. Die Anteile werden den Syndikatspartnern wechselseitig zugerechnet. Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl für das Syndikat als auch für die einzelnen Mitglieder des Syndikats und deren jeweilige Eigentümer sowie für XRG.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781095980854 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 08:53 ET (12:53 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

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