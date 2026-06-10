DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/10.06.2026/14:53 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person Syndikat (-- 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Österreichische Beteiligungs AG Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C. Registrierter Sitz und Staat: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Österreichische Beteiligungs AG, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C.

5. Datum der Schwellenberührung 9.06.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 56,4 0 56,4 327.272.727 Schwellenberührung Situation in der 56,40 0 56,40 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000743059 0 184.581.798 0,00 56,40 Summe: 184.581.798 56,4

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 Government of Abu Dhabi n/a n/a n/a 2 Republik Österreich n/a n/a n/a 3 Abu Dhabi National Oil 1 24,9 n/a 24,9 Company (ADNOC) P.J.S.C. 4 Österreichische 2 31,5 n/a 31,5 Beteiligungs AG 5 XRG P.J.S.C. 3 n/a 24,9 24,9

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die mit gegenständlicher Meldung insgesamt gemeldeten rund 56,40 % Aktien an der OMV Aktiengesellschaft werden derzeit zu 24,90 % von der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C. (ADNOC), welche im vollständigen Eigentum der Regierung von Abu Dhabi (GAD), Vereinigte Arabische Emirate, steht, sowie zu 31,50 % von der Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG), welche im vollständigen Eigentum der Republik Österreich steht, gehalten. Mit gegenständlicher Meldung gibt die Regierung von Abu Dhabi die aufschiebend bedingte Übertragung des von ADNOC gehaltenen Anteils von 24,90 % an der OMV Aktiengesellschaft auf XRG P.J.S.C. (XRG), welche vollständig im Eigentum von ADNOC steht, bekannt. Sowohl XRG als auch ADNOC stehen letztlich vollständig im Eigentum der Regierung von Abu Dhabi. Nach Erfüllung aller Bedingungen unter dem Einbringungs- und Aktienübertragungsvertrag zwischen ADNOC und XRG werden die derzeit von ADNOC gehaltenen 24,90 % der Anteile an der OMV Aktiengesellschaft auf XRG übergehen. XRG wird in der Folge dem bestehenden Syndikat zwischen ADNOC und der ÖBAG beitreten. Die rund 56,40 % Aktien an der OMV Aktiengesellschaft, welche durch das Syndikat gehalten werden, werden sodann zu 24,90 %von XRG und - unverändert - zu 31,50 % von der ÖBAG gehalten. Die Anteile werden den Syndikatspartnern wechselseitig zugerechnet. Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl für das Syndikat als auch für die einzelnen Mitglieder des Syndikats und deren jeweilige Eigentümer sowie für XRG.

(Ende)

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Aussender: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781095980854 ]

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June 10, 2026 08:53 ET (12:53 GMT)