Im Vergleich zweier deutscher Tech Schwergewichte wirkt Infineon aktuell etwas überzeugender als SAP. Während SAP trotz solider Quartalszahlen charttechnisch unter Druck bleibt profitiert Infineon vom KI Hardwareboom und einer angehobenen Jahresprognose.SAP bleibt unter Druck SAP bleibt zwar fundamental solide aufgestellt doch die Aktie hat zuletzt an Schwung verloren. Trotz ordentlicher Quartalszahlen konnte der Titel charttechnisch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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