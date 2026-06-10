Die Airbus Aktie zeigte sich schwächer obwohl der Konzern auf der ILA mehrere Kooperationen in den Bereichen Rüstung und Raumfahrt vorangetrieben hat. Besonders im Fokus steht der Ausbau der Zusammenarbeit mit Diehl Defence bei integrierter Luft und Raketenabwehr.Airbus stärkt Verteidigungsgeschäft Airbus nutzt die ILA um seine Position im Verteidigungs und Raumfahrtgeschäft weiter auszubauen. Die Rüstungssparte des Konzerns hat sich mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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