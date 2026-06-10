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PATRIZIA-Aktionäre beschließen achte Dividendenerhöhung in Folge; Management bekräftigt Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie von PATRIZIA



10.06.2026 / 15:23 CET/CEST

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Dividende je Aktie steigt um 2,9% auf 0,36 EUR

Dividendenrendite von rund 4,8%

Aktionäre stimmen sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Deutliche Verbesserung der Profitabilität im Jahr 2025; während Prognose für 2026 im mittleren Bereich der Prognosespanne auf weiteres Wachstum hinweist

PATRIZIA ist weiterhin gut positioniert, um von langfristigen Wachstumschancen zu profitieren Augsburg, 10. Juni 2026. PATRIZIA SE, ein führender unabhängiger Investmentmanager im Bereich smart Real Assets, hat heute erfolgreich die ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Zu den gefassten Beschlüssen gehörte die Ausschüttung einer Dividende von 0,36 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Dies entspricht einer Steigerung von 2,9% gegenüber dem Vorjahr und markiert die achte Dividendenerhöhung in Folge. Damit unterstreicht PATRIZIA die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells sowie ihren konsequenten Fokus auf nachhaltige Wertschaffung. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 4,8%. Die Aktien der PATRIZIA SE werden am 11. Juni 2026 ohne Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Juni 2026. Martin Praum, CFO der PATRIZIA SE, kommentierte: "Wir haben im Jahr 2025 eine deutliche Trendwende bei der Profitabilität erzielt: Das EBITDA stieg um mehr als ein Drittel auf 63 Mio. EUR und die EBITDA-Marge verbesserte sich auf nahezu 23%. Unsere wiederkehrenden Verwaltungsgebühren decken nun unsere Aufwandsposten vollständig ab, was auf ein diszipliniertes Kostenmanagement und robuste Gebühreneinnahmen zurückzuführen ist. Gleichzeitig erreichten wir das obere Ende unserer angehobenen EBITDA-Prognose. Mit unserer Plattform als Grundlage für skalierbares Wachstum erwarten wir für 2026 ein EBITDA von 60 - 75 Mio. EUR, eine EBITDA-Marge von 22,0% - 26,5% sowie Assets under Management von 55 - 60 Mrd. EUR. Im Mittelpunkt dieser Prognosebandbreiten erwarten wir ein weiteres Wachstum gegenüber dem Jahr 2025." Mit Blick auf die Zukunft bekräftigte CEO Asoka Wöhrmann die strategische Ausrichtung von PATRIZIA auf langfristige Wachstumschancen im Bereich smart Real Assets und erklärte: "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Wert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen und das Unternehmen so zu positionieren, dass es von den langfristigen Chancen profitiert, die sich aus den Wandlungsprozessen in den Bereichen Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende und modernes Leben ("DUEL") ergeben. Wir sind davon überzeugt, dass diese strukturellen Trends auch in den kommenden Jahren attraktive Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur bieten werden." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und weitere Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung sind auf der folgenden Website verfügbar: https://ir.patrizia.ag/de/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den "DUEL"-Megatrends - Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben - und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von ungefähr 56 Mrd. EUR (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit. PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation mehr als 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation Kontakt: Dr. Janina Rochell

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