Berlin (ots) -In allen 16 Austragungsorten wird es in ausgewählten Unterkünften Freikarten für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 TM geben. So können mehr Fans ihre Teams von der Gruppenphase über die K.O.-Runde bis zum Finale unterstützen.Ab heute bieten ausgewählte Unterkünfte auf Airbnb in allen 16 Austragungsorten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM] ein ganz besonderes Extra - Freikarten für ein Spiel, die beim Aufenthalt inbegriffen sind. Diese Unterkünfte kosten durchschnittlich 385 US-Dollar pro Nacht und können für die Turniertermine in den jeweiligen Städten gebucht werden - von der Gruppenphase über die K.O.-Runde bis zum WM-Finale. Die Freikarten werden oben auf der Inseratsseite der Unterkunft als Highlight angezeigt."Gastgeber:innen auf Airbnb bieten nicht nur eine Unterkunft an - sie ermöglichen auch ein authentischeres Reiseerlebnis", so Dave Stephenson, Chief Business Officer von Airbnb. "Und bei dieser Weltmeisterschaft bieten sie etwas Außergewöhnliches: Sie helfen Fans dabei, ihre Teams durch das gesamte Turnier zu begleiten - in jedem Austragungsort gibt es ausgewählte Unterkünfte mit Freikarten für ein Spiel inklusive."So sichern sich buchende Gäste auf Airbnb Freikarten für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM]Wer seine Mannschaft von der Tribüne aus anfeuern möchte, sucht in der Airbnb-App oder auf Airbnb.com nach Unterkünften an Spieltagen in einem Austragungsort. Bei Inseraten, die Freikarten beinhalten, wird oben auf der Inseratsseite ein Fußballsymbol als Highlight angezeigt. Gäste wählen den gewünschten Zeitraum, die Anzahl der Gäste und die Zahlungsart aus, um die Buchung zu bestätigen - die Karten sind dann für jeden Gast in der Reisegruppe inbegriffen [1]. Nach der Bestätigung teilen die Gastgeber:innen mit, wie die Gäste die Karten erhalten.Verfügbarkeit der Aufenthalte mit Freikarten für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM]Im Juni und Juli können Gäste nach ausgewählten Unterkünften in den Austragungsorten suchen und diese buchen. Sie beinhalten Freikarten für Spiele vor Ort und bieten Premium-Sitzplätze sowie eine tolle Aussicht auf das Spielfeld in jeder der folgenden Phasen:Gruppenphase und Sechzehntelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM]:Buchbar ab dem 10. Juni 2026Austragsorte:- Los Angeles- Boston- Monterrey- New York/New Jersey- Mexiko-Stadt- San Francisco- Seattle- Vancouver- Kansas City- Dallas- TorontoAchtelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM]:Buchbar ab dem 18. Juni 2026- Philadelphia- Houston- New York/New Jersey- Mexiko-Stadt- Dallas- SeattleViertelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM]:Buchbar ab dem 1. Juli 2026- Boston- Los Angeles- Miami- Kansas CityHalbfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM]:Buchbar ab dem 9. Juli 2026- Dallas- AtlantaFinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM]:Buchbar ab dem 16. Juli 2026- New York/New JerseyFür die Gastgeber:innen, die diese Möglichkeit bieten, bedeutet das Programm mehr als nur Gastfreundschaft. "Ich habe schon als kleiner Junge Fußball gespielt - dieser Sport ist Teil meines Lebens, seit ich laufen kann. Meine Liebe zum Spiel mit Gästen zu teilen und es ihnen sogar zu ermöglichen, ein WM-Spiel live zu erleben, hätte ich mir nicht erträumen können, als ich damals meine Unterkunft auf Airbnb inseriert habe. Aber genau das bedeutet Gastgeben für mich." - Federico Zimmerman, Dallas, Texas, USABei dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 [TM] bringt Airbnb Gäste durch exklusive Fan-Erlebnisse (https://news.airbnb.com/introducing-one-of-a-kind-fan-experiences-for-fifa-world-cup-2026/)sowie kostenlose Eintrittskarten im Rahmen ausgewählter Aufenthalte näher an das Spielgeschehen heran. Insgesamt erhalten Gastgeber:innen und Gäste auf Airbnb über 1.300 Freikarten - von Überraschungstickets als Geschenk für Gäste, die bereits während der Gruppenphase gebucht haben, bis hin zu Tickets, die jetzt bei ausgewählten zukünftigen Aufenthalten in allen Austragungsorten von der Gruppenphase über die K.O.-Runde bis hin zum Finale enthalten sind.[1] Bis zur maximalen zulässigen Anzahl an Gästen für die BuchungÜber AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5,5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.Pressekontakt:Yvette Ceri | yvette.ceri@airbnb.comPia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6291974