New York (www.anleihencheck.de) - Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet Patrick Barbe, European Fixed Income Head bei Neuberger, bei ihrer Sitzung am Donnerstag.Er gehe davon aus, dass die Währungshüter die Geldpolitik zwar anpassen, aber keinen Zinserhöhungszyklus einleiten würden. Für dieses Jahr rechne der Experte mit zwei Zinserhöhungen sowie einer Senkung und einem Leitzins von 2,25% am Jahresende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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