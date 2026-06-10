Heute könnte ein einziger Tag die Weichen für Euro, Tech-Aktien und das meisterwartete Börsendebüt des Jahres stellen.Der Donnerstag gehört der EZB: Um 14:15 Uhr verkündet die Notenbank ihren Zinsentscheid, bevor Christine Lagarde eine halbe Stunde später vor die Mikrofone tritt - jede Formulierung dürfte Euro-Kurs und Anleihemärkte unmittelbar bewegen. Nach US-Börsenschluss legt Adobe seine Quartalszahlen vor und gibt damit einen frühen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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