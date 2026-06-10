© Foto: Bernd Weißbrod/dpaMercedes könnte Sprinter und die G-Klasse zu Drohnenjägern machen. Noch ist es nur eine Absichtserklärung - doch die Rüstungsfantasie wächst.Die Mercedes-Benz Group wird Berichten zufolge am Mittwoch eine Absichtserklärung mit dem deutschen Rüstungs-Startup Tytan Technologies über ein mobiles Luftverteidigungssystem unterzeichnen, das feindliche Drohnen ins Visier nimmt. Die Londoner Financial Times berichtete am selben Tag unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass das Drone-Defender-System der Partnerschaft den Sprinter-Transporter und den militärischen G-Klasse-SUV des deutschen Automobilherstellers nutzen werde, die mit Sensoren und Startrampen für die Abfangdrohnen von Tytan …
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