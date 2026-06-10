Mit Spannung erwartet: Der Auftritt von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche auf dem BDEW-Kongress 2026 am Mittwoch in Berlin. Denn am Vormittag hatte das Kabinett wieder nicht über EEG und Netzpaket beraten. Forderte Reiche vor einem Jahr auf der Veranstaltung noch eine Bestandsaufnahme der Energiewende, lieferte sie in diesem Jahr nun die Zahlen dazu. Sie betonte, dass der Ausbau bei allen Technologien weitergehe. 23 Gigawatt seien es im vergangenen Jahr gewesen. "Erneuerbare sind eine Erfolgsgeschichte", so Reiche. Doch das schränkte sie gleich wieder ein, und zwar mit Verweis auf Tage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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