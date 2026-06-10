Im Mai sind die Konsumentenpreise in den USA um 4.2 % gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Teuerung gegenüber dem Vorjahresmonat ist das eine, das andere ist die Preisentwicklung im direkten Monatsvergleich - und hier gibt es eine positive Botschaft. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Erwartungsgemäss sind die Preise gegenüber April um 0.5 % gestiegen, was massgeblich auf die höheren Energiepreise zurückzuführen ist. Die Kraftstoffpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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