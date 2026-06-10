PATRIZIA SE sendet ein starkes Signal an Anleger. Auf der Hauptversammlung 2026 stimmten die Aktionäre sämtlichen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu - darunter auch einer erneuten Dividendenerhöhung. Besonders bemerkenswert: Es handelt sich bereits um die achte Dividendenerhöhung in Folge. In einem Umfeld, das die Immobilienbranche in den vergangenen Jahren stark belastet hat, ist dies ein klares Zeichen für die Stabilität des Geschäftsmodells. Dividende steigt erneut - Rendite nähert sich 5 Prozent Für das Geschäftsjahr 2025 schüttet PATRIZIA eine Dividende von 0,36 Euro je Aktie aus. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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