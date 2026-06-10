Die in einer behördlich zugelassenen Anlage hergestellten, serienkonformen Systeme markieren für H55 den Übergang von der Technologieentwicklung zur Kommerzialisierung zertifizierungsfähiger Energiespeicherlösungen für die Hybrid-Elektro-Luftfahrt.

H55 gab heute die Lieferung von Antriebsbatteriemodulen in Zertifizierungsqualität an Pratt Whitney Canada bekannt, die für den RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator bestimmt sind ein Meilenstein, der den Übergang von H55 von der Technologieentwicklung zur Umsetzung im industriellen Maßstab weiter untermauert und einen wichtigen Schritt bei der Kommerzialisierung der zertifizierungsfähigen Energiespeichertechnologien des Unternehmens für hybrid-elektrische Luft- und Raumfahrtanwendungen darstellt. Pratt Whitney ist ein Unternehmen der RTX-Gruppe.

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H55 Adagio Battery Modules in Pratt Whitney Canada Hangar ©RTX

Diese Lieferung ist mehr als nur eine Hardware-Integration. Sie belegt die Fähigkeit von H55, serienreife Antriebssysteme in einem behördlich zugelassenen Umfeld herzustellen und diese in laufenden Flugzeugintegrations- und Flugtestprogrammen einzusetzen eine Kompetenz, über die derzeit weltweit nur wenige Unternehmen verfügen.

Da sich die elektrische und hybrid-elektrische Luftfahrt von frühen Konzepten hin zur Zertifizierung und Kommerzialisierung entwickelt, benötigen Flugzeughersteller zunehmend Partner, die nicht nur technologische Innovationen liefern können, sondern auch industrielle Reife, Sicherheitsarchitektur und zertifizierungsfähige Produktionssysteme bieten. Für H55 belegt die Lieferung serienreifer Module an ein laufendes Integrations- und Flugtestprogramm in der Luft- und Raumfahrt, dass die Technologie, die Fertigungskapazitäten und das Zertifizierungssystem des Unternehmens bereit sind, künftige kommerzielle Anwendungen zu unterstützen.

"Flugzeughersteller benötigen heute mehr als nur Batterietechnologie", sagte Sébastien Demont, Mitbegründer und CTO von H55. "Sie erfordern eine Sicherheitsarchitektur auf Zertifizierungsniveau, eine industrialisierte Fertigung, Betriebssicherheit und eine skalierbare Systemintegration. Die Lieferung serienreifer Module für den RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator bestätigt die Fähigkeit von H55, diese Anforderungen im industriellen Maßstab zu erfüllen, und markiert einen wichtigen Schritt bei der Einführung unserer zertifizierungsfähigen Energiespeichertechnologien in einem breiteren Spektrum kommerzieller Luft- und Raumfahrtanwendungen. Diese Errungenschaft bildet eine solide Grundlage für die nächsten Schritte in den Bereichen hybrid-elektrische Luftfahrt, Verteidigung, UAVs und Luft- und Raumfahrtplattformen der nächsten Generation."

Die firmeneigene Batteriearchitektur von H55 wurde speziell entwickelt, um den hohen Zertifizierungs- und Betriebsanforderungen von Elektro- und Hybridantrieben gerecht zu werden. Das Unternehmen hat im Rahmen verschiedener Flugzeugprogramme mehr als 2.000 Flugstunden ohne einen einzigen Vorfall im Zusammenhang mit den Batterien absolviert und damit einen Betriebsdatensatz sowie eine Sicherheitsbilanz geschaffen, die seine Wettbewerbsposition weiter stärken.

Darüber hinaus hat das Unternehmen als erstes in der Branche die von den Aufsichtsbehörden vorgeschriebenen Zertifizierungsprüfungen für Antriebsbatterien abgeschlossen ein Meilenstein, der nun als Grundlage für Lieferungen an laufende Luft- und Raumfahrtprogramme dient.

"Der hybrid-elektrische Antrieb stellt einen wichtigen Weg zur Verbesserung der Treibstoffeffizienz und der Leistung für eine Vielzahl künftiger Flugzeugplattformen dar", sagte Jean Thomassin, Executive Director, New Product and Service Introduction, bei Pratt Whitney Canada. "Die Fähigkeit von H55, Batteriesysteme in Luftfahrtqualität innerhalb eines strengen Zertifizierungs- und Produktionsrahmens zu liefern, spielt eine entscheidende Rolle bei der Erprobung der hybrid-elektrischen Technologie im Flugbetrieb."

Dieser Meilenstein festigt die Position von H55 als eines der wenigen Unternehmen weltweit, das Folgendes vereint:

Sicherheitsarchitektur auf Zertifizierungsniveau

Von den Aufsichtsbehörden genehmigte Produktionskapazitäten

Nachgewiesene Erfahrung im Flugbetrieb

Skalierbare Integration von Antriebssystemen

was den Übergang des Unternehmens zur Kommerzialisierung und zum Einsatz in den Bereichen Hybrid-Elektro-Luftfahrt, Verteidigungsanwendungen, UAVs und Luft- und Raumfahrtplattformen der nächsten Generation beschleunigt und gleichzeitig die Position von H55 als Anbieter von zertifizierungsfähigen Energiespeicherlösungen für künftige kommerzielle Luft- und Raumfahrtprogramme stärkt.

Über H55

H55 ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf zertifizierte Elektroantriebe und zertifizierungsfähige Energiespeichersysteme für die Luftfahrt spezialisiert hat. Das Unternehmen ermöglicht den Ausbau der elektrischen Luftfahrt, indem es handelsübliche Lithiumzellen in flugsichere Energiespeichersysteme umwandelt, die von den Aufsichtsbehörden zugelassen, von Versicherern gedeckt und von Erstausrüstern wiederholt als zertifizierte Antriebsplattform in verschiedenen Flugzeugprogrammen eingesetzt werden können. Dies wird durch eine unabhängige Zellcharakterisierung, strenge Eingangskontrollen, redundante Sicherheitsarchitekturen und behördlich vorgeschriebene Prüfungen erreicht, die auf Worst-Case-Ausfallszenarien ausgelegt sind.

H55 wurde als technologisches Vermächtnis des Solar-Impulse-Programms gegründet und stützt sich auf mehr als zwei Jahrzehnte praktischer Erfahrung in der elektrischen Luftfahrt. Das Unternehmen hat mehrere Elektroflugzeuge entworfen, gebaut und in die Luft gebracht und dabei mehr als 2.000 Flugstunden mit reinem Elektroantrieb ohne einen einzigen batteriebedingten Zwischenfall absolviert damit verfügt es über die erforderliche operative Erfahrung, um Zertifizierungsprogramme nicht nur zu erfüllen, sondern auch erfolgreich durchzuführen.

H55 verfügt über ein starkes und erfahrenes Führungsteam, das fundiertes Fachwissen im Bereich der Skalierung von Technologieunternehmen mit praktischer operativer Umsetzung verbindet. Zusammen ermöglichen diese Funktionen einen zuverlässigen Übergang vom zertifizierten Design zur wiederholbaren Serienfertigung. Der plattformbasierte Ansatz von H55, bei dem sich die Zertifizierungsnachweise programmatisch summieren, verringert das Einführungsrisiko und ermöglicht gleichzeitig den kapitaleffizienten Einsatz von Elektro- und Hybrid-Elektroflugzeugen.

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