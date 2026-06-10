New York - Die US-Börsen haben nach dem überwiegend schwachen Vortag am Mittwoch zunächst moderate Kursabschläge verzeichnet. Erwartungsgemäss ausgefallene Preisdaten milderten den Druck insbesondere auf den am Dienstag schwachen Technologiesektor. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf 50.695 Punkte. Er hatte es vortags letztlich als einziger grosser Index noch knapp ins Plus geschafft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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