Der US-Recycler Redwood Materials gibt eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit General Motors bekannt: Redwood bereitet den Einsatz von rund 100 ausgemusterten GM-Batteriepacks in einem der GM-Werke in Michigan vor, um den Standort mit 1,5 MW bzw. 7,2 MWh regelbarer Energie zu versorgen. Redwood Materials ist eigentlich ein Batterie-Recycler. Das Unternehmen hat vor einem Jahr mit Redwood Energy aber auch eine eigene Tochtergesellschaft für Second-Life-Batteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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